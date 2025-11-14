«Мы не принимаем это решение»: Орбан заявил о намерении подать в суд на ЕС

Орбан заявил о намерении подать в суд на ЕС из-за решения по газу из РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что власти страны подадут в суд на Евросоюз (ЕС) из-за решения отказаться от российского газа. Об этом политик сообщил в эфире местной радиостанции Kossuth.

«Мы не принимаем это явно незаконное решение, противоречащее европейским ценностям, которое было принято Брюсселем, чтобы заставить замолчать национальное правительство, не согласное с ним. Мы обратимся в Европейский суд», — подчеркнул Орбан.

Кроме того, венгерский премьер добавил, что речь идет не о санкциях, а о торговом регулировании. По словам Орбана, для принятия решений по вопросам торговой политики необходимо согласие всех членов ЕС, а не большинство голосов.

Обращением в суд дело не ограничится. Орбан уточнил, что Будапешт «ищет другие, неправовые средства», чтобы отговорить Брюссель, однако пока не будет раскрывать подробности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что поставки российского газа через европосредников на Украину бьют рекорды. При этом киевский режим испытывает острый дефицит «голубого топлива». Теперь Украине не остается ничего другого, как импортировать дополнительный газ, чтобы компенсировать потери по внутренней газодобыче.

