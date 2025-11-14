«Твоя роль»: принц Филипп готовил Кейт Миддлтон к роли королевы

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 80 0

С тех пор она придерживается наставлений от дедушки своего мужа.

Как принц Филипп готовил Кейт Миддлтон к роли королевы

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock /i-Images

Radar Online: принц Филипп готовил Кейт Миддлтон к роли королевы

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон получила важный совет от принца Филиппа незадолго до его смерти, который, по словам инсайдеров, до сих пор влияет на ее поведение и укрепляет репутацию как будущей королевы. Об этом сообщает Radar Online.

Филипп, скончавшийся в апреле 2021 года в возрасте 99 лет, акцентировал внимание на том, что Кейт должна понимать разницу между личной славой и публичной ролью.

«Если ты думаешь, что внимание приковано к тебе лично, то у тебя будут проблемы. В центре внимания твоя роль, то, что ты делаешь, то, что ты поддерживаешь. Это не связано с тобой как с личностью. Ты не знаменитость. Ты представляешь королевскую семью», —сказал он.

По словам инсайдеров, герцог Эдинбургский научил Кейт не смотреть в камеру во время интервью — как это делала покойная королева Елизавета. С тех пор Миддлтон строго придерживается этого правила и сосредотачивается на сути своей роли, а не на себе лично.

Королевские источники отмечают, что Филипп хотел, чтобы у Кейт была «броня» — дисциплина и самообладание, а не высокомерие или показная демонстрация статуса.

Именно благодаря его советам она смогла стать сдержанной и уверенной в себе, что вызывает уважение внутри королевской семьи и делает ее идеальной кандидатурой на роль будущей королевы.

Инсайдеры добавляют, что Миддлтон всегда понимает свое место и сосредотачивается на служении монархии, а не на собственной славе, что полностью соответствует наставлениям принца Филиппа и традициям британской королевской семьи.

