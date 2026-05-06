Технологии в помощь СВО: как московские компании помогают фронту

Столичный бизнес снабжает бойцов особой защитной одеждой и необходимым оборудованием.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Московские предприниматели отправляют в зону СВО новейшие разработки
Московские высокотехнологичные предприятия поставляют свои новейшие разработки в зону специальной военной операции (СВО). Столичный бизнес активно поддерживает военнослужащих в рамках проекта по продвижению локальных брендов «Сделано в Москве». Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Среди изобретений, поставляемых российским бойцам, — инновационная одежда с контролем температуры. Ее создал стартап Арсения Мордовина и Алексея Максимова «Стеллар вейв», входящий в программу «Академия инноваторов» от АНО «Развитие человеческого капитала».
Куртки и штаны с углеродной системой обогрева позволяют военнослужащему чувствовать себя комфортно даже в сильный холод. Компания безвозмездно отправила в зону спецоперации порядка 50 изделий. Также готовится новая поставка из десяти наборов для двух бригад Вооруженных сил России (ВС РФ).
Сделало свой вклад в снабжение фронта и ООО «НПК Пожхимзащита». Предприятие выпускает современные защитные средства, а также оборудование для спасения и пожаротушения под брендом «Шанс». Компания в качестве гуманитарной помощи передает бойцам огнетушители и самоспасатели, технику для связи, электрогенераторы.
Еще одно достижение московской промышленности, служащее нуждам армии, — одежда высокой прочности от бренда «Чеглок». На предприятии работают военный эксперт и конструктор, которые сами тестируют продукцию. Такую экипировку невозможно разорвать, отмечают создатели.
Ранее мэр Сергей Собянин сообщил о сборе гуманитарной помощи для участников специальной военной операции и детей в рамках проекта «Москва помогает».
