Технологии в помощь СВО: как московские компании помогают фронту

Московские предприниматели отправляют в зону СВО новейшие разработки

Московские высокотехнологичные предприятия поставляют свои новейшие разработки в зону специальной военной операции (СВО). Столичный бизнес активно поддерживает военнослужащих в рамках проекта по продвижению локальных брендов «Сделано в Москве». Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Среди изобретений, поставляемых российским бойцам, — инновационная одежда с контролем температуры. Ее создал стартап Арсения Мордовина и Алексея Максимова «Стеллар вейв», входящий в программу «Академия инноваторов» от АНО «Развитие человеческого капитала».

Куртки и штаны с углеродной системой обогрева позволяют военнослужащему чувствовать себя комфортно даже в сильный холод. Компания безвозмездно отправила в зону спецоперации порядка 50 изделий. Также готовится новая поставка из десяти наборов для двух бригад Вооруженных сил России (ВС РФ).

Сделало свой вклад в снабжение фронта и ООО «НПК Пожхимзащита». Предприятие выпускает современные защитные средства, а также оборудование для спасения и пожаротушения под брендом «Шанс». Компания в качестве гуманитарной помощи передает бойцам огнетушители и самоспасатели, технику для связи, электрогенераторы.

Еще одно достижение московской промышленности, служащее нуждам армии, — одежда высокой прочности от бренда «Чеглок». На предприятии работают военный эксперт и конструктор, которые сами тестируют продукцию. Такую экипировку невозможно разорвать, отмечают создатели.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил о сборе гуманитарной помощи для участников специальной военной операции и детей в рамках проекта «Москва помогает».

