Технологии в помощь СВО: как московские компании помогают фронту

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 36 0

Столичный бизнес снабжает бойцов особой защитной одеждой и необходимым оборудованием.

Какие разработки предприниматели отправляют в зону СВО

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Московские предприниматели отправляют в зону СВО новейшие разработки

Московские высокотехнологичные предприятия поставляют свои новейшие разработки в зону специальной военной операции (СВО). Столичный бизнес активно поддерживает военнослужащих в рамках проекта по продвижению локальных брендов «Сделано в Москве». Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Среди изобретений, поставляемых российским бойцам, — инновационная одежда с контролем температуры. Ее создал стартап Арсения Мордовина и Алексея Максимова «Стеллар вейв», входящий в программу «Академия инноваторов» от АНО «Развитие человеческого капитала».

Куртки и штаны с углеродной системой обогрева позволяют военнослужащему чувствовать себя комфортно даже в сильный холод. Компания безвозмездно отправила в зону спецоперации порядка 50 изделий. Также готовится новая поставка из десяти наборов для двух бригад Вооруженных сил России (ВС РФ).

Сделало свой вклад в снабжение фронта и ООО «НПК Пожхимзащита». Предприятие выпускает современные защитные средства, а также оборудование для спасения и пожаротушения под брендом «Шанс». Компания в качестве гуманитарной помощи передает бойцам огнетушители и самоспасатели, технику для связи, электрогенераторы.

Еще одно достижение московской промышленности, служащее нуждам армии, — одежда высокой прочности от бренда «Чеглок». На предприятии работают военный эксперт и конструктор, которые сами тестируют продукцию. Такую экипировку невозможно разорвать, отмечают создатели.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил о сборе гуманитарной помощи для участников специальной военной операции и детей в рамках проекта «Москва помогает».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Спецоперация
6 мая
«Погрузили и повезли»: украинец обратился в полицию и его мобилизовали в ВСУ
6 мая
«Находят себя»: Губернатор Тамбовской области доложил Путину о помощи ветеранам
6 мая
«Солнцепек» уничтожил позиции ВСУ в Харьковской области. Лучшее видео из зоны СВО
6 мая
«Мста-Б» уничтожила опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5 мая
Российские подразделения морской пехоты обеспечивают логистику на передовой. Лучшее видео из зоны СВО
5 мая
«Ланцет» против техники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
4 мая
Не оставили шансов дронам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
4 мая
Вертолет Ми-28НМ в деле. Лучшее видео из зоны СВО
3 мая
ВС РФ усилили наступление на нескольких участках фронта
2 мая
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Мирополье в Сумской области
+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
75.22
-0.12 88.06
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:39
Сочная и сладкая: почему важно успеть посадить малину в мае
0:10
«Важно не обесценивать»: как вежливо отказаться от приглашения на шашлыки
23:50
Технологии в помощь СВО: как московские компании помогают фронту
23:40
«Я верю в эту любовь»: Полина Диброва оценила брак Егора Бероева
23:20
Собянин: 360 зданий поликлиник реконструировали и построили по новому стандарту в Москве
23:10
«Тотальное разоблачение»: Захарова ответила Сикорскому о прилете Фицо в Москву

Сейчас читают

«И так инвалиды»: богатым украинцам предлагают легально откупаться от ТЦК
Не мойте яйца: почему эта привычка может привести к заражению
Нейросетевые фрукты сделали хит: Jony с песней «Камин» обошел Тейлор Свифт
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео