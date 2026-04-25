Цветовое погружение: как королева Елизавета II стала иконой стиля

Daily Mail: Елизавета II стала иконой стиля благодаря «цветовому погружению»

Гардероб королевы Елизаветы II служил средством коммуникации с подданными и инструментом дипломатии. Выбор определенной цветовой гаммы для нарядов делал из монарха икону стиля. Об этом сообщает Daily Mail.

Королева предпочитала практичный подход к одежде, используя яркие монохромные образы, чтобы быть заметной в толпе. В юности она носила те же наряды, что и ее сестра Маргарет, а во время Второй мировой войны отдавала предпочтение утилитарным комбинезонам механика.

Помощник редактора издания Клэр Чискотти подчеркнула, что Ее Величество не была одержима модой как таковой, но понимала значимость своего визуального образа.

Для поездок в загородные поместья она выбирала твид и тартан, а для официальных выходов — насыщенные цвета, ставшие ее визитной карточкой.

Важную роль в формировании образа королевы сыграли ее доверенные лица, включая Анджелу Келли, ставшую ее личным стилистом в 1994 году. Келли часто подталкивала монарха к более смелым решениям, меняя крой пальто или форму шляпок.

Интересным фактом является отношение Елизаветы II к цветовой палитре. Королевский редактор Ребекка Инглиш выяснила, что Ее Величество очень любила синий, розовый и нежно-сиреневый цвета. Однако она избегала пурпурного. Последний она считала цветом траура и относилась к нему с прохладой, несмотря на его историческую ассоциацию с властью.

В повседневной жизни, вдали от камер в Виндзоре или Балморале, королева предпочитала бежевые тона. Елизавета отмечала, что если бы она носила такую одежду на публике, ее бы просто никто не узнал.

Свадебное платье тогда еще принцессы Елизаветы в 1947 году стало одним из первых легендарных нарядов, созданных дизайнером Норманом Хартнеллом. Платье было украшено десятью тысячами жемчужин и сшито из шелка, произведенного из коконов китайских шелкопрядов.

Эксперты также отметили преемственность поколений. Нынешняя принцесса Уэльская Кейт Миддлтон успешно использует технику «цветового погружения», вдохновленную примером бабушки своего мужа.

Дизайнер Аманда Уэйкли отметила, что Кэтрин доводит этот прием до совершенства, подбирая обувь в тон наряду, в то время как Елизавета II всегда оставалась верна черным туфлям и классическим сумкам.

