Недетский выбор: Кейт Миддлтон рассказала о работе мечты восьмилетнего сына

|
Диана Кулманакова
Принцесса Уэльская хочет предупредить наследника о сложностях его пути.

Кем станут дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон в будущем

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock / i-Images

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: младший сын Кейт Миддлтон планирует связать жизнь с военной авиацией

Принц Луи мечтает стать пилотом истребителя Королевских военно-воздушных сил Великобритании. Об этом сообщает Mirror.

Информацию о карьерных амбициях юного принца раскрыла его мать, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, во время своего визита на авиабазу RAF Coningsby в Линкольншире. В ходе общения с военнослужащими она отметила, что ее сын проявляет огромный интерес к самолетам.

Миддлтон отметила, что планирует рассказать наследнику о сложностях этого пути.

«Я собираюсь сказать ему, что обучение занимает восемь лет и требует огромного количества упорного труда», — заявила принцесса, подчеркивая серьезность подготовки военных летчиков.

Во время визита на базу Кейт Миддлтон, занимающая пост почетного авиакоммодора, лично испытала симулятор истребителя Typhoon. Инструкторы отметили ее природные способности к управлению самолетом после того, как она успешно выполнила виртуальную петлю.

Представители базы передали для детей принцессы три модели истребителей, узнав об их увлечении авиацией. Кэтрин в шутку заметила, что ее наследники будут расстроены тем, что она увидела настоящий Typhoon без них.

Принц Луи — четвертый в очереди на британский престол. Перед ним идут его отец принц Уильям, старший брат принц Джордж и старшая сестра принцесса Шарлотта. 23 апреля Луи исполнилось восемь лет. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
75.00
0.41 87.97
0.20
