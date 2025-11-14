Бен Аффлек боится, что его дочь Вайолет может раскрыть семейные тайны

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Ранее старший ребенок актера выступил с пламенной речью в ООН.

Бен Аффлек — личная жизнь, жены, дети

Фото: www.globallookpress.com/Mimmo Carriero

Radar Online: Бен Аффлек боится, что его дочь может раскрыть семейные тайны

Голливудский актер Бен Аффлек все больше опасается, что его 19-летняя дочь Вайолет, недавно выступившая с пламенной речью в ООН, вскоре начнет публично рассказывать о сложностях в его личной жизни и неудачах в браках. Об этом сообщает Radar Online.

Ранее студентка Йельского университета, старшая дочь Аффлека и актрисы Дженнифер Гарнер, скрывая лицо под маской, призвала мировых лидеров обратить внимание на последствия затяжного COVID и хронических заболеваний.

Фото: www.globallookpress.com/EIBNER/STEVENS, via www.imago-im

По словам источников, Бен восхищается решимостью Вайолет, но «его охватывает тревога, что она может рассказать о том, что он пытается сохранить в тайне». Ее настойчивость и готовность бросать вызов авторитетам, по мнению инсайдеров, могут превратиться в откровенные комментарии о жизни семьи Аффлека и Гарнер, включая болезненные моменты их разводов и разрывов отношений с Дженнифер Лопес.

Вайолет уже заявила о «необходимости защищать детей от хронических болезней» и подчеркнула важность права на чистый воздух, рассказывая о собственном опыте постковидного синдрома.

