Мыши скребутся: Politico заявила о запущенности резиденции премьера Британии

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 34 0

Интерьер в здании давно устарел, а коммуникации периодически барахлят.

В каком состоянии резиденция премьер-министра Великобритании

Фото: www.globallookpress.com/Marcin Nowak

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Politico: премьер-министр Кир Стармер ненавидит работать в лондонской резиденции

Резиденция британских премьер-министров на Даунинг-стрит пребывает в крайне запущенном состоянии. Об этом стало известно из сообщения газеты Politico.

Оказалось, что в здании наблюдаются проблемы с мышами и с перебоями в отоплении.

«Здание раскинулось на четыре этажа с мышами в подвале, сетчатыми занавесками, туалетами, как у бабушки, капризным отоплением и прерывистым телефонным сигналом. Это офис премьер-министра Великобритании», — отметили в публикации.

Один из собеседников источника отметил, что премьер-министр Кир Стармер ненавидит работать на территории резиденции. Помимо этого, еще один чиновник подчеркнул, что у него есть сомнения в стремлении кого-либо из премьеров работать в этом месте.

Душевые в офисе чиновники сравнили с общественным туалетом, упомянув, что отопление постоянно чересчур горячее или холодное. Они заметили, что большинство американцев, заходящих в здание, удивляются общей обветшалости вокруг.

«Шторы немного потерлись, на ковре бывают разрывы, которые временно залатали скотчем, но нормальный ремонт никто так и не сделал», — добавил в беседе с изданием бывший помощник экс-премьера Бориса Джонсона.

Ранее, писал 5-tv.ru, эксперт спрогнозировал скорый конец власти премьера Стармера.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
80.60
-0.69 93.70
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:14
В Кабардино-Балкарии школьник подавился пирожком и умер
19:07
Мерц подтвердил, что ЕС готовит новый пакет санкций против России
19:00
Бен Аффлек боится, что его дочь Вайолет может раскрыть семейные тайны
18:44
В Турции мать и двое детей отравились фастфудом и умерли
18:39
Зеленский призвал поставить Украине больше систем ПВО
18:33
Меньше одежды — больше пользы: почему стоит отказаться от пижамы во время сна

Сейчас читают

«Многие залетают»: Анфиса Чехова порассуждала о таланте актеров без образования
«Хочется оградить»: Лиза Моряк о безопасности детей в интернете
ФСБ предотвратила теракт на Троекуровском кладбище: главное
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году