Следы человеческой деятельности нашли возле места, связанного с Ноевым ковчегом

Ученые из Турции и США утверждают, что обнаружили признаки человеческой деятельности в древней зоне у подножия горы Арарат — месте, которое некоторые связывают с Ноевым ковчегом. Об этом сообщает Mirror.

Исследователи проводили раскопки и лабораторные анализы образцов почвы и пород в геологической структуре, известной как Дурупынар, и обнаружили материалы, которые могут указывать на обитаемость региона в доисторические времена.

По данным профессора Фарука Кайи из Университета Ибрагима Чечена (AÇÜ), анализ образцов показал наличие глинистых веществ, морских отложений и останков морепродуктов, а датировка примерно соответствует эпохе энеолита — от 5500 до 3000 года до н. э.

Это открытие вдохновляет исследователей, поскольку размеры формации Дурупынар (около 163 метра в длину) кажутся схожими с библейским описанием ковчега (300 локтей в длину, 50 — в ширину и 30 — в высоту).

Тем не менее ученые подчеркивают, что результаты пока предварительные. Профессор Кайя отмечает, что, хотя данные лабораторных исследований положительны, «нельзя однозначно утверждать, что это именно корабль», и работы на месте продолжатся вместе с техническими университетами Турции.

