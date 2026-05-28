Россия и Казахстан подписали соглашения о строительстве АЭС в республике
Документы закрепляют основные принципы и условия взаимодействия сторон в рамках реализации проекта АЭС.
Фото: РИА Новости/Ертай Сарбасов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Россия и Казахстан подписали соглашения о сотрудничестве по проекту строительства атомной электростанции на территории республики, а также о предоставлении государственного экспортного кредита для финансирования работ. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из Астаны.
Соглашения закрепляют основные принципы и условия взаимодействия сторон в рамках реализации проекта АЭС, а также механизмы финансирования строительства за счет российского экспортного кредита.
Документы подписали председатель агентства Казахстана по атомной энергии Алмасадам Саткалиев и генеральный директор Росатом Алексей Лихачев.
«Будем стараться успеть это сделать в текущем десятилетии», — сказал Лихачев журналистам в ответ на вопрос о сроках заливки «первого бетона» в основание станции.
Росатом в 2025 году подписал с Казахстаном дорожную карту по строительству двух атомных энергоблоков ВВЭР-1200. Российская госкорпорация также была выбрана лидером международного консорциума, который займется реализацией проекта.
В августе 2025 года возле поселка Улкен начались исследовательские работы на площадке будущей станции. Строящаяся АЭС получила название «Балхаш».
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
64%
Нашли ошибку?