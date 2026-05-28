Россия и Казахстан подписали соглашения о строительстве АЭС в республике

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист Срочная новость 2 605 0

Документы закрепляют основные принципы и условия взаимодействия сторон в рамках реализации проекта АЭС.

Россия построит АЭС в Казахстане — новости

Фото: РИА Новости/Ертай Сарбасов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия и Казахстан подписали соглашения о сотрудничестве по проекту строительства атомной электростанции на территории республики, а также о предоставлении государственного экспортного кредита для финансирования работ. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из Астаны.

Соглашения закрепляют основные принципы и условия взаимодействия сторон в рамках реализации проекта АЭС, а также механизмы финансирования строительства за счет российского экспортного кредита.

Документы подписали председатель агентства Казахстана по атомной энергии Алмасадам Саткалиев и генеральный директор Росатом Алексей Лихачев.

«Будем стараться успеть это сделать в текущем десятилетии», — сказал Лихачев журналистам в ответ на вопрос о сроках заливки «первого бетона» в основание станции.

Росатом в 2025 году подписал с Казахстаном дорожную карту по строительству двух атомных энергоблоков ВВЭР-1200. Российская госкорпорация также была выбрана лидером международного консорциума, который займется реализацией проекта.

В августе 2025 года возле поселка Улкен начались исследовательские работы на площадке будущей станции. Строящаяся АЭС получила название «Балхаш».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
70.90
-0.77 82.72
-0.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:25
Школьник ударил пенсионерку самокатом по голове в Новосибирске
13:23
Путин назвал переговоры с Токаевым результативными и продуктивными
13:19
Застрявших в Турции из-за отмены рейсов Air Anka россиян разместили в отелях
13:16
При столкновении двух автобусов в Казани пострадали десять человек
13:13
Завершились съемки экшена «Альпийская баллада» с Янковским и Биковичем
13:07
Путин и Токаев приняли заявление о дружбе и добрососедстве России и Казахстана

Сейчас читают

Россия и Казахстан подписали соглашения о строительстве АЭС в республике
В гляделки со злом: звезды на зеленой дорожке сериала «После Фишера. Инквизитор»
Красивые и влюбленные: Снигирь и Цыганов на премьере «После Фишера. Инквизитор»
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео