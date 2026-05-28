Путин отметил вклад Токаева в международную организацию по русскому языку

Александра Якимчук
Президент подчеркнул важность общения россиян с жителями Казахстана.

Президент России Владимир Путин отметил вклад главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева в создание и развитие Международной организации по русскому языку. Это Путин подчекнул во время государственного визита в Астану.

«Я особо хочу отметить создание по вашей, Касым-Жомарт Кемелевич, инициативе Международной организации по русскому языку, которая уже приступила к своей основной деятельности», — уточнил российский лидер.

Он также подчеркнул, что и в беседе с глазу на глаз в первый день переговоров Токаев выдвинул ряд предложений для дальнейшей работы организации.

Кроме того, Путин упомянул культурно-гуманитарное сотрудничество между двумя государствами. Добавил, что в вузах России получают образование около 60 тысяч граждан Кахзахстана. Кроме того, там действую филиалы восьми ведущих университетов России.

«В ноябре 2025 года в Москве с успехом прошли Дни культуры Казахстана. Вы сейчас упоминали о Днях культуры России. Это очень важно и для взаимодействия на таком треке, важнейшем, как гуманитарный. Контакт между гражданами очень важен. Все это укрепляет наше взаимодействие», — подчеркнул Путин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что между Россией и Казахстаном нет спорных вопросов, отметил Токаев. Он добавил, что между Астаной и Москвой присутствует лишь позитивная динамика.

