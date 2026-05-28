Верховный комиссар ООН призвал расследовать удары ВСУ в Старобельске
Атака на колледж и общежитие в ЛНР произошла в ночь на 22 мая.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Верховный комиссар ООН по правам человека призвал к оперативному расследованию ударов ВСУ в Старобельске.
Киевские боевики атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета в ночь на 22 мая. Погиб 21 человек, еще 60 получили ранения. Удары наносились беспилотниками самолетного типа.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе брифинга заявил, что реакция западных стран на удар ВСУ по общежитию в Старобельске показала избирательное отношение к жертвам среди детей.
По словам дипломата, западные столицы много говорили о защите прав детей, но трагедия в Старобельске продемонстрировала, что в их политической картине мира погибшие дети давно поделены на «удобных» и «неудобных» жертв.
Небензя добавил, что Россия сделает все возможное для того, чтобы определить детали преступления и привлечь всех причастных к ответственности: тех, кто отдавал приказы, посодействовал атаке, предоставил политическое прикрытие и пытался утаить информацию о трагедии.
