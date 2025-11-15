США в августе 2025 года провели успешные испытания ядерной бомбы

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 22 0

Для доставки и сброса боеприпаса с инертной частью использовались истребители F-35.

Когда США провели ядерные испытания в 2025 году

Фото: Reuters/Ricardo Arduengo

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ВВС США в августе 2025 года провели испытания термоядерной бомбы B61-12 без боевой части. Об этом заявили в Сандийской национальной лаборатории при Минэнерго США.

В заявлении указано, что испытания бомбы проходили на полигоне в штате Невада с 19 по 21 августа. При этом носителями боеприпаса стали истребители пятого поколения F-35. Они использовались для доставки и сброса бомбы с инертной боевой частью.

Уточняется, что испытания проходили в координации с Национальным управлением по ядерной безопасности (НУЯБ). В заявлении указано, что проведенные тесты «ознаменовали значимую веху в оценке эффективности вооружения».

Кроме того, сообщается о том, что авиабомбы B61-12 будут стоять на вооружении США еще 20 лет после того, как НУЯБ завершило программу по увеличению срока службы боеприпасов.

Первая модификация ядерной бомбы B61 была разработана в 1963 году. Через пять лет боеприпас поступил на вооружение ВВС США. Наиболее современная версия бомбы B61-12 появилась в 2015 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дональд Трамп подтвердил намерение проводить ядерные испытания.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.13
0.53 95.10
1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:55
На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1
6:37
США в августе 2025 года провели успешные испытания ядерной бомбы
6:20
На юге Большого Буэнос-Айреса прогремел мощный взрыв на химических заводах
6:09
«Феминизм погубит»: Сосо Павлиашвили дал совет, как сохранить семью
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 ноября, для всех знаков зодиака
5:36
«Божий дар»: Тодоренко и Топалов рассказали, как назвали третьего сына

Сейчас читают

«Феминизм погубит»: Сосо Павлиашвили дал совет, как сохранить семью
«Многие залетают»: Анфиса Чехова порассуждала о таланте актеров без образования
«Хочется оградить»: Лиза Моряк о безопасности детей в интернете
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году