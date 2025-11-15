США в августе 2025 года провели успешные испытания ядерной бомбы

ВВС США в августе 2025 года провели испытания термоядерной бомбы B61-12 без боевой части. Об этом заявили в Сандийской национальной лаборатории при Минэнерго США.

В заявлении указано, что испытания бомбы проходили на полигоне в штате Невада с 19 по 21 августа. При этом носителями боеприпаса стали истребители пятого поколения F-35. Они использовались для доставки и сброса бомбы с инертной боевой частью.

Уточняется, что испытания проходили в координации с Национальным управлением по ядерной безопасности (НУЯБ). В заявлении указано, что проведенные тесты «ознаменовали значимую веху в оценке эффективности вооружения».

Кроме того, сообщается о том, что авиабомбы B61-12 будут стоять на вооружении США еще 20 лет после того, как НУЯБ завершило программу по увеличению срока службы боеприпасов.

Первая модификация ядерной бомбы B61 была разработана в 1963 году. Через пять лет боеприпас поступил на вооружение ВВС США. Наиболее современная версия бомбы B61-12 появилась в 2015 году.

