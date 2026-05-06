На мотоциклиста, насмерть сбившего фотографа Добромилову, завели уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в отношении мотоциклиста, который в Москве насмерть сбил фотографа Ксению Добромилову. Девушка известна по участию в клипе рэперов HammAli & Navai на песню «Девочка-война». Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции в мессенджере МАКС.

«СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве в отношении 34-летнего водителя мотоцикла возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью три статьи 264 УК РФ», — говорится в сообщении.

Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы. В настоящее время байкер задержан.

ДТП произошло на Большой Дорогомиловской улице. Мотоциклист сбил девушку, которая находилась на проезжей части. В результате происшествия Ксения погибла.

Как сообщала ранее сама Добромилова в соцсетях, 5 мая вечером она должна была работать на этой улице, фотографируя мотоциклистов на ходу.

Ранее 5-tv.ru писал, как один вечер связал два ДТП. Популярный рэпер Navai за рулем спорткара вылетел на тротуар в центре Москвы 5 мая. А буквально за час до этого в соседнем районе погибла Ксения Добромилова — звезда его клипа.

