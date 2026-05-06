В Омской области при крушении легкомоторного самолета погибли два человека

Мария Гоманюк
Крушение самолета в Омской области: что известно о погибших

Легкомоторный самолет Аэропракт-22 потерпел крушение в Омской области во время выполнения авиационных работ. В результате происшествия погибли два человека, находившиеся на борту. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, авария произошла днем недалеко от деревни Кошкарево Азовского немецкого национального района.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности Омского транспортного прокурора Айдар Альмухамедов. Ведомство начало проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов.

В данный момент специалисты устанавливают причины и обстоятельства авиакатастрофы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шесть членов экипажа и 23 пассажира погибли в катастрофе с Ан-26 в Крыму.

Военно-транспортный самолет Ан-26, как сообщили в Министерстве обороны, пропал с радаров 31 марта над Крымом. Инцидент произошел около 18:00 по московскому времени во время планового полета над полуостровом. По данным ведомства, самолет не подвергся внешнему воздействию.

