«Думала, они уснут»: 21-летняя девушка отравила шестерых мужчин на свиданиях

Диана Кулманакова
Виновной себя злоумышленница не считает.

Фото: 5-tv.ru

В Южной Корее от действий 21-летней Ким Соенг пострадало минимум шестеро мужчин. Она отравляла своих жертв во время свиданий в Сеуле. Об этом сообщило издание JoongAng.

В ходе расширенного расследования детективы установили, что общее количество жертв «красивой преступницы» составляет как минимум шесть человек.

Ранее было установлено, что серия нападений началась в декабре 2025 года. Однако новые данные указывают на то, что первый инцидент произошел еще в октябре.

Злоумышленница действовала по отработанной схеме. Назначала мужчинам встречи, на которых незаметно подмешивала в их напитки критическую дозу седативных лекарственных препаратов.

Подобная жестокость контрастирует с общественной реакцией. После первичного задержания Соенг стала героиней соцсетей, где многие пользователи выражали ей симпатию из-за эффектной внешности, не веря в виновность девушки.

Подозреваемую задержали 19 февраля после заявления выжившего мужчины. Изначально ей вменялось покушение на троих граждан, двое из которых скончались в результате отравления.

В ходе первого судебного слушания Ким Соенг не признала свою вину в преднамеренных убийствах.

«Я думала, что они просто заснут», — сказала она в свое оправдание.

Сейчас следствие продолжает проверку других подозрительных случаев смерти молодых людей, которые могли контактировать с обвиняемой в период ее активности.

