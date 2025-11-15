Основатель Pink Floyd отметил истощение мобилизационного ресурса Украины

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 34 0

В последнее время ВСУ столкнулись с нехваткой солдат. Из-за этого в Незалежной даже началась подготовка к мобилизации женщин.

Основатель Pink Floyd заявил об истощении Украины

Фото: www.globallookpress.com/Angelika Warmuth

Музыкант Роджер Уотерс: на Украине молодежь ловят на улицах и ставят в окопы

Вскоре Украина может остаться без солдат для участия в боевых действиях. Так считает основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс, сообщает РИА Новости.

Киев стремительно теряет боеспособный контингент. Это, как подчеркнул Уотерса, очевидно, поскольку мобилизация уже затронула как мужчин среднего возраста, так и подростков.

«Вылавливают на улицах мужчин средних лет и детей и ставят их в окопы на линии фронта противостоять армии России», — заявил основатель Pink Floyd.

По мнению музыканта, подобные решения киевских властей в результате приведут к тому, что в стране не останется никого, включая детей.

Кроме того, Роджер Уотерс уверен: на Украине давно нет никакой демократии, а сейчас во главе Незалежной стоят одни нацисты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что канцлер Германии Фридрих Мерц попросил президента Украины Владимира Зеленского принять меры против выезда молодых людей из страны. Он считает: мужчины, относящиеся к данной категории граждан, обязаны пройти военную службу.

