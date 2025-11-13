Мерц попросил Зеленского принять меры против выезда молодых украинцев из страны

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 32 0

Мужчины данной категории должны проходить военную службу.

Против каких украинцев Мерц попросил Зеленского принять меры

Фото: Reuters/Alina Smutko

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Меры против выезда молодых жителей Украины из страны попросил принять канцлер Германии Фридрих Мерц у главы киевского режима Владимира Зеленского. Это он высказался во время своего выступления на конгрессе в Берлине.

По его словам, он запросил у Зеленского, чтобы данная категория граждан не возвращалась «в большом и всевозрастающем числе в Германию».

Мерц отметил, что, по его мнению, мужчины в молодом возрасте нужны Украине, чтобы проходить военную службу. При этом Германия, как подчеркнул канцлер, собирается создать систему социальных выплат так, чтобы мотивация к трудоустройству повысилась больше, чем стремление оставаться получателем пособий.

Ранее, писал 5-tv.ru, на Украине началась подготовка к мобилизации женщин. По законам страны, в 2025 году призывать могут военнообязанных мужчин от 25 до 60 лет, которых признают годными по медицинским комиссиям, не имеющих отсрочек. К тому же мужчин старше 50 лет призывать могут по решению Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.60
-0.69 93.70
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:05
Неизвестный пронес бензин и устроил пожар в кинотеатре московского ТЦ «Авиапарк»
23:00
Опасные заблуждения: в какие мифы о гормонах верят люди
22:59
«Прорывной»: Беловол дала высокую оценку закону о развитии виноделия в РФ
22:49
Киевский режим ухудшает свою позицию, отказываясь от диалога с Россией
22:42
В Госдуме отреагировали на призыв G7 к немедленному прекращению огня на Украине
22:34
«Вы имеете право»: Николай Басков вышел из себя на съемках шоу

Сейчас читают

В Карелии рухнул истребитель Су-30
«Страшно не подняться»: упавший на презентации робот о своем самочувствии
«Сердечко на секундочку остановилось»: Сафронов о том, как мама утерла нос подругам
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году