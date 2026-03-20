На Украине мобилизовали гуся

На Украине усиливают облаву на призывников. С приходом весны на улицах городов стало больше патрулей Территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине).

Мужчин призывного возраста похищают на улицах, в кафе и магазинах. Против сопротивляющихся мобилизации используют даже газовые баллончики. В попытках спастись один киевлянин крепко ухватился руками за столб, другой — вцепился в тренажер на площадке. Еще один повис на мосту. Но людоловов это не останавливает. Они набрасываются на свою жертву толпой, громя все вокруг.

В Херсонской области попытка мобилизовать местного жителя обернулась мародерством. В поисках призывника военкомы взломали гусятник и схватили птицу. Соседка, которая снимала происходящее на видео, сравнила ТЦКшников с оккупантами времен Второй мировой войны.

Ранее сайт 5-tv.ru рассказывал, что в Киевской области сотрудника ТЦК подозревают в избиении и унижении призывников. Правоохранительные органы задержали сотрудника ТЦК за систематическое превышение полномочий во время военного положения. По информации издания, это происходило во время учений с августа по сентябрь 2025 года. Ведется поиск других причастных, включая руководителей.

