Рубио допустил, что США перенаправят на Ближний Восток оружие для Украины

Лилия Килячкова 44 0

Пока поставки вооружения Незалежной не прерывались.

США могут перенаправить на территорию Ближнего Востока оружие, которое изначально должны были передать ВСУ. Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио в беседе с журналистами после встречи глав внешнеполитических ведомств стран G7 во Франции.

«Ничего еще не было перенаправлено, но это возможно», — сказал Рубио.

Госсекретарь Соединенных Штатов добавил, что оружие, о котором идет речь, было куплено НАТО, а в настоящее время перед Вашингтоном стоит вопрос собственной необходимости в проданном.

«Если у Соединенных Штатов есть военная потребность, будь то восполнение наших запасов или выполнение какой-то миссии в национальных интересах США — мы всегда будем ставить себя на первое место в вопросе нашего оружия», — заявил Рубио.

Он также отметил, что такая политика является верной для любого государства в мире при наличии у него «желания выжить».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США приняли решение по наземной операции против Ирана. Axios пишет, что даже определены цели. В первую очередь Пентагон предлагает захватить остров Абу-Муса в восточной части Персидского залива. Он небольшой, но имеет стратегическое значение, так как находится у входа в Ормузский пролив.

