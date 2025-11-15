Суд Челябинска арестовал высокопоставленных работников ГУФСИН за взятку

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 1 242 0

Их задержали сотрудники УФСБ.

Какую меру пресечения избрал суд работникам ГУФСИН за взятку

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Трех высокопоставленных сотрудников регионального ГУФСИН суд заключил под стражу в Челябинске по делу о превышении должностных полномочий и получении взяток. Об этом рассказал источник 5-tv.ru.

Известно, что Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде ареста сроком до 12 января 2026 года. Среди работников, заключенных под стражу, первый заместитель начальника ГУФСИН Сергей Бульчук, глава отдела собственной безопасности ведомства Олег Мохов и главный бухгалтер Марина Уфимцева.

Задержание работников произвели сотрудники УФСБ по Челябинской области при содействии ГУСБ ФСИН России в ходе оперативной разработки.

До этого сообщалось, что главный бухгалтер ведомства, которая является полковником внутренней службы, давала взятки указанным должностным лицам. Во время расследования были возбуждены уголовные дела по статьям о получении и даче взятки и превышении должностных полномочий.

Ранее, писал 5-tv.ru, суд вынес приговор топ-менеджерам филиала РЖД по делу о взяточничестве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.13
0.53 95.10
1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:11
ВС РФ продвинулись вглубь обороны ВСУ на гуляйпольском направлении
16:03
В Норильске более 700 пассажиров застряли в аэропорту из-за непогоды
15:47
Суд Челябинска арестовал высокопоставленных работников ГУФСИН за взятку
15:29
В Москве определили лучшую команду студентов «Лиги универов»
15:10
В МВД разъяснили условия замены автоматически продленных водительских прав
14:55
Москалькова заявила о росте числа обращений россиян из Прибалтики

Сейчас читают

Артиллеристы громят позиции ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
Как БПЛА помогли уничтожить орудие ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Мафия и великое искусство: Соседов раскрыл подробности смерти наставника Крутого