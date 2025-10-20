Суд вынес приговор топ-менеджерам филиала РЖД по делу о взяточничестве

Суд в Москве дал до 12,5 лет колонии четырем топ-менеджерам филиала РЖД

Басманный районный суд Москвы признал виновными топ-менеджеров филиала компании РЖД в получении взяток на сумму порядка 105 миллионов рублей. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru.

Заместителям начальника центральной дирекции закупок и снабжения филиала компании «Российские железные дороги» Олегу Кириллову и Алексею Савченко назначено 8,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 36 миллионов рублей.

Начальнику транспортного отдела административно-хозяйственного управления филиала РЖД Денису Андрееву и замдиректора по экономике и финансам управления Денису Стрельцову назначено 12,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 73 миллионов рублей.

В настоящее время Кириллов и Савченко отпущены под домашний арест. Кириллов дал показания по делу замруководителя административно-организационного аппарата РЖД Юрия Каменева, после чего его и Савченко отпустили из СИЗО. Самому Каменеву также предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, он арестован.

