Бабушка-потрошитель: как живет Тамара Самсонова, убившая нескольких человек

Тамара Самсонова поставила на уши весь Санкт-Петербург в 2015 году, когда стали известны подробности ее жестокой расправы над подругой. Эту безобидную, на первый взгляд, старушку, в СМИ прозвали «бабушкой-потрошительницей», «старушкой-Чикатило» и «Бабой Ягой».

Почему женщина пошла на такой шаг, и что с ней стало спустя десять лет, узнал 78.ru.

Кошмар в Купчино

Фото: Антон Ваганов/ТАСС

Купчино — один из самых криминальных районов Петербурга, именно там и проживала «старушка-Чикатило». Ее жертвой стала 79-летняя Валентина Уланова — местная активистка. Она любила спорт и часто помогала людям, хотя сама уже была в преклонном возрасте.

В какой-то момент жизнь свела Валентину с Тамарой, и эта дружба, как можно понять, ничем хорошим не закончилась. На момент убийства Самсоновой было 68 лет, и тогда ей негде было жить. Якобы в ее квартире был ремонт. Подруга по доброте душевной приютила у себя Тамару, несмотря на разные сомнительные слухи вокруг нее. Квартира Самсоновой находилась на той же улице.

Старушка создавала впечатление милого и приятного человека, про таких еще говорят — «божий одуванчик». Возможно, Валентину это и подкупило в ней. Сложно даже поверить в то, что Тамара была способна отправить человека на тот свет. Но на деле у женщины был целый план по избавлению от «обременяющей» подруги.

Как рассказала потом женщина, на убийство ее подтолкнуло желание завладеть квартирой подруги — уж очень ей понравилась ее жилплощадь. Сначала они жили спокойно, а после начали ссориться, Валентина попросила ее собрать вещи. Но подружка решила поступить иначе.

Сначала во время ужина Тамара добавила Валентине убойную дозу лекарственного препарата. Убедившись, что женщина мертва, старушка взяла в руки два ножа, пилу и принялась за дело. Расправлялась она над подругой с большим усердием и энтузиазмом, резав все на мелкие кусочки.

После этого она стала разносить останки в пакетах по округе улицы Дмитрова. Некоторые соседи стали свидетелями этой сцены, но тогда они даже и предположить не могли, что в пакетах находится чье-то тело.

Когда дворовые собаки учуяли добычу и растащили все по частям, правда вскрылась. Тогда Самсонову вычислили. Личность погибшей установили быстро. Более того, часть тела оставалась еще в квартире Самсоновой.

Опрос знакомых легко привел к убийце, а камеры наблюдения сняли, как Тамара носит кастрюльки и пакеты туда-сюда. В ее доме были также следы крови, а в ванной не хватало шторки — в нее она и завернула тело.

Полицию женщина встретила спокойно: дверь открыла, впустила, отпираться не стала. Но, как оказалось позже, Валентина была не единственной ее жертвой.

Другие жертвы

Фото: пресс-служба СК РФ

В своих личных дневниках Тамара любезно описала все свои убийства. Озадаченные следователи нашли описание десяти жестоких расправ между заметками с рецептами красоты и заговорами с молитвами.

Согласно записям, в начале нулевых Тамара точно также по отработанной схеме отравила и расчленила 44-летнего мужчину из Норильска — ее квартиранта. Тело его она разбросала по округе.

После этого, в 2009-м, точно таким же образом погиб ее муж Алексей, а в 2010 году — любовник. Тамара Самсонова оказалась маньячкой со стажем, но было одно «но»: тела многих ее жертв до сих пор не были найдены. Интересно, что свой дневник она вела на трех языках: русском, английском и немецком.

Кроме того, старушке поставили диагноз: параноидальная шизофрения. Этот факт уже ставит под сомнение все, описанное ею в дневниках. Из всех записей удалось доказать пока что только два убийства.

На суде Самсонова кокетничала, улыбалась и даже посылала в объективы камер воздушные поцелуи. Она говорила, что «шла к своему преступлению десять лет». Также она утверждала, что погибшая Валентина ее мучила, насиловала, потому она и решила убить и завершить жизнь в тюрьме. Мол, там спокойнее, чем с ней. Когда в суде ее арестовали на месяц, старушка аплодировала.

В квартире Самсоновой также нашли и книгу без некоторых страниц, испачканную кровью жертвы. Примечательно, что соседи Тамары прежде много раз обращались с жалобами на нее в полицию. По их словам, Самсонова стучала по батареям, раздевалась у окна и вообще вела себя пугающе. Жильцы даже собирали подписи и однажды даже смогли отправить ее на лечение в психбольницу. Там Тамара провела два месяца и вернулась домой. И почти сразу подселила квартиранта.

Из-за своего диагноза Самсонова не сидела в тюрьме: ее отправили на принудительное бессрочное лечение в Казань. Однако в данный момент, как выяснили 78.ru, Тамара уже вернулась в Петербург.

Что известно о ранней жизни Самсоновой

Скриншот с сайта: rutube.ru/Темная Сторона

Тамара Самсонова родилась в 1947 году в городке Ужур Красноярского края. Потом она переехала в Москву и выучилась на лингвиста в Московском государственном лингвистическом институте имени Мориса Тореза.

После окончания учебы она уехала в Петербург. Там она встретила своего будущего мужа Алексея Самсонова. По данным из прессы, детально изучавшей эту историю, женщина работала в сфере туризма до выхода на пенсию.

За все время она сменила восемь мест работы, на каждом проработав не более двух-трех лет. Ее стаж на момент выхода на пенсию составил лишь 16 лет, поэтому пенсию старушка получает ниже прожиточного минимума — 7087 рублей в месяц.

В 2000 году женщина обратилась в милицию и заявила о пропаже супруга, однако поиски ничего не дали. Когда квартира после исчезновения мужа освободилась, Самсонова стала ее сдавать. В 2003 году у нее поселился квартирант, 44-летний приезжий из Норильска. Неизвестно, был ли между ними какой-то конфликт, но победу в нем в любом случае одержала Тамара. Тело мужчины позже нашли, но убийцу тогда установить не смогли.

В полной изоляции

Фото: www.globallookpress.com/Photoagency Interpress

Как выяснили журналисты, теперь Самсонова проживает в одном из центральных районов Санкт-Петербурга, Адмиралтейском. Она содержится в Психиатрической больнице святого Николая Чудотворца.

Живет она в полной изоляции от окружающих. Как оказалось, за все время к ней приходил лишь один человек — ее соседка. В Казани же желающих навестить не было.

«Она в полной изоляции. Общается только по необходимости, дневников не ведет. На вопрос о питании отвечает стандартно: «Питается нормально, тем, чем кормят», — рассказал 78.ru источник.

От родственников писем нет, передачек тоже. Побеседовать ей также не с кем — только если с медперсоналом. В ее комнате стоит телевизор. Кроме того, с ней активно работает психолог. Однако о каких-либо шансах на выздоровление речи не идет, как и о выходе на свободу.

Также известно, что женщина сильно страдает от болей: у убийцы диагностированы неполное выпадение матки, воспалены почки, камни в желчном пузыре, хронический бронхит, катаракта, анемия, панкреатит, а также доброкачественная опухоль. Есть также и целый перечень проблем с сердцем.

Быт женщины очень замкнутый и одинокий, ее жизнь сложно назвать отдыхом в санатории. Однако многие задаются вопросом: насколько нормально оставлять убийц и маньяков доживать последние дни в тепличных условиях с бесплатным питанием, медицинским уходом и телевизором в палате? Или же их диагноз уже считается наказанием за их злодеяния?

Ранее 5-tv.ru писал, что судьбу «Смолинского маньяка» решит комиссия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX