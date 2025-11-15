МИД РФ: Запад поощряет опасные тенденции, выступая против борьбы с нацизмом

Коллективный Запад продолжает поощрять опасные тенденции и не соглашается подключиться к усилиям по борьбе с героизацией нацизма. Об этом сообщили на официальном сайте МИД России в связи с принятием резолюции о борьбе с героизацией нацизма в Третьем комитете 80-й сессии Генассамблеи ООН.

В ведомстве объяснили, что в документе продемонстрирована обеспокоенность разрушением памятников борцам с нацизмом и войнам-освободителям, потому что в ряде государств в последнее время это стало частью государственной политики.

Кроме того, в резолюции «высказано глубокое возмущение» маршами, направленными на восхваление нацистов и их пособников, а также факельными шествиями неонацистских и радикально националистических группировок.

«Коллективный Запад, прежде всего страны Евросоюза, где все вышеперечисленные нарушения происходят на систематической основе, в очередной раз выступил против международных усилий по борьбе с агрессивными проявлениями расизма и ксенофобии», — говорится в публикации российского МИД.

Резолюция выражает обеспокоенность попытками показать героями тех, кто во время Второй мировой войны боролся против Антигитлеровской коалиции, взаимодействовал с нацистами, а также был соучастником военных преступлений. В министерстве добавили, что такие действия оскорбляют память жертв фашизма, плохо влияют на молодежь и не соответствуют обязательствам стран-членов ООН по Уставу Организации.

