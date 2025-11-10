Запись речи Гитлера прервала церемонию поминовения жертв нацистов в Австрии

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 51 0

Жители чтили память погибших во время Хрустальной ночи.

Запись речи Гитлера прервала церемонию в Австрии

Фото: www.globallookpress.com/Christian Handl

В австрийском Медлинге церемония памяти жертв Хрустальной ночи была прервана записью пропагандистской речи фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Об этом сообщает телеканал OE24.

Местная коммуна организовала мероприятие на месте сожженной 87 лет назад синагоги. Но во время выступления 91-летнего экс-бургомистра Медлинга Вернера Бурга из соседнего дома неожиданно зазвучала запись одной из речей Гитлера, которая длилась около двух-трех минут. Очевидцы рассказали, что содержание было ясно различимо и вызвало шок у собравшихся, которые не сразу решились вызвать полицию.

Член городского совета Штефан Шиманова сообщил, что заявление в полицию будет подано. По словам местных властей, звуки исходили из единственного открытого окна здания.

Бургомистр Медлинга Сильвия Дрекслер квалифицировала инцидент как классический случай реабилитации нацизма и подчеркнула, что случившееся было спланированной акцией, направленной на срыв мемориальной церемонии. Она пообещала принять все необходимые меры для выявления и наказания виновных.

Хрустальная ночь — это координированный нацистами погром, произошедший 9–10 ноября 1938 года, в ходе которого были сожжены синагоги, разрушены еврейские магазины и убиты сотни евреев. Этот трагический эпизод положил начало эскалации преследования еврейского народа.

