Трамп обвинил мэра Лондона в «потворствовании преступности»

Резкий рост преступности фиксируется в Лондоне в результате бездействия мэра города Садика Хана. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп в беседе с телеканалом GB News.

В диалоге глава государства вспомнил времена, когда его мама с теплыми чувствами отзывалась о столице Великобритании, однако в настоящий момент город не соответствует таким характеристикам.

«Моя мать любила Лондон. Она всегда говорила об этом городе. Тот Лондон отличался от нынешнего. Сегодня там нападают с ножом на людей или делают что-то похуже», — пояснил Трамп.

При этом американский лидер добавил, что именно из-за руководства Хана, занимающего пост мэра с 2016 года, город столкнулся с тяжелыми последствиями. Также он сравнил Лондон с Парижем относительно неблагополучных районов.

«Он (Садик Хан. — Прим. ред.) мерзкий человек, который потворствует преступности. В Лондоне, как и в Париже, есть районы, к которым полиция даже не хочет приближаться», — подчеркнул глава Белого дома.

До этого, 20 октября, газета Daily Express передавала, что Хан был осведомлен об активности орудующих в Лондоне банд педофилов, однако осознанно не разглашал это публично. В газете отмечали, что на данный момент найдены шесть пострадавших — девочки в возрасте от 13 лет. Одна из жертв говорила, что отрицание Ханом распространения организованных банд педофилов в городе — позор.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп может потребовать от Лондона выдать главу киевского режима Владимира Зеленского в случае побега.

