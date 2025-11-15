Мадуро призвал граждан США предотвратить трагедию на континенте

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал граждан США не допустить размещения американских вооруженных сил рядом с Венесуэлой. С таким обращением он выступил в эфире национального телеканала Venezolana de Television.

«Обращаюсь к народу Соединенных Штатов: остановите безумную руку тех, кто отдает приказы бомбить, убивать и развязывать войну в Южной Америке и Карибском бассейне. Остановите войну, нет войне!» — сказал Мадуро.

Помимо этого, он добавил, что призывает граждан Соединенных Штатов «остановить то, что может стать трагедией для всей Америки». По словам венесуэльского лидера, Вашингтон своими действиями нарушает права человека как у всех жителей своей страны, так и у всего мира.

Под конец речи Мадуро снова произнес лозунг «Венесуэла хочет мира» по-английски. Он указал на растущую международную поддержку стран региона.

«Мощное глобальное движение солидарности сегодня насчитывает миллионы людей, которые поднимают свой голос в защиту права на мир, суверенитет, самоопределение и будущее народов Венесуэлы, Колумбии, Южной Америки и Карибского бассейна, которые объединены как никогда ранее», — отметил он.

До этого издание The Wall Street Journal передавало, что США называют нанесение ударов по перевозящим запрещенные вещества судам Венесуэлы предотвращением угрозы применения химического оружия. В свою очередь Мадуро заявлял, что американскому народу нужно объединиться с Венесуэлой, чтобы получилось установить мир в Северной и Южной Америке.

Также президент Венесуэлы обращался к американскому лидеру Дональду Трампу с призывом свернуть военные действия в отношении Каракаса. Он пояснял, что действия Вашингтона — это психологическая война против Венесуэлы. Данное заявление было произнесено после обострения отношений между странами из-за развертывания США военных кораблей в Карибском море. Каракас считает эти шаги попыткой смены режима в стране.

Ранее 5-tv.ru писал, что Вашингтон и Лондон враждуют в южноамериканских водах.

