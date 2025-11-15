«Уходила на второй план»: что для Хилькевич стоит на первом месте

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 20 0

Актриса активно работает вместе с супругом над авторским шоу.

Фото, видео: РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актриса Хилькевич: семья является главным приоритетом, несмотря на работу

Актриса Анна Хилькевич назвала семью главным приоритетом, несмотря на высокую рабочую нагрузку. Высказывание прозвучало от самой Хилькевич во время беседы с 5-tv.ru на премии журнала «ОК!».

Хоть актриса и работает активно вместе с супругом, предпринимателем Артуром Волковым, над авторским шоу, а также над другими продюсерскими проектами, она все равно старается проводить время с семьей.

«Ну, я не могу сказать, что у меня (семья. — Прим. ред.) всегда там уходила на второй план. <…> Она (семья. — Прим. ред.) все равно в топе стоит», — заявила Хилькевич.

По словам актрисы, время, которое удается провести дома, супруги стараются уделять детям и поддерживать с ними постоянный контакт.

Ранее Хилькевич рассказывала 5-tv.ru о том, что семья пока не планирует появление четвертого ребенка. По ее словам, супруги опасаются, что в этом случае младшей дочери Оливии может не хватить внимания.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.13
0.53 95.10
1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:54
«Уходила на второй план»: что для Хилькевич стоит на первом месте
20:37
Зеленский заявил об обновлении руководства энергетики Украины
20:25
Politico сообщила о попытках Киева успокоить Запад после коррупционного скандала
20:13
«Россия опередила»: Косачев о разработке современного оружия в стране
20:01
«На грани»: Орбан заявил об угрозе войны в Европе
19:49
Мадуро призвал граждан США предотвратить трагедию на континенте

Сейчас читают

Суд Челябинска арестовал высокопоставленных работников ГУФСИН за взятку
«Эгометр у меня выключен»: певец Иракли про свою борьбу с гордыней
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Мафия и великое искусство: Соседов раскрыл подробности смерти наставника Крутого

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году