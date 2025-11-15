Российские силы ПВО за четыре часа сбили 36 дронов ВСУ над пятью регионами

За четыре часа вечером в субботу российская система ПВО перехватила 36 украинских беспилотников, летевших в разные регионы страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны 15 ноября.

«15 ноября текущего года в период с 19:00 до 23:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских БПЛА самолетного типа», — проинформировало ведомство.

Согласно информации Минобороны, 17 беспилотников уничтожили в Ростовской области, 12 — в Белгородской, по три — в воздушном пространстве Воронежской области и Республики Крым. Один дрон сбили в Саратовской области.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в ночь на 15 ноября над регионами страны сбили 64 украинских БПЛА, из них 25 — над территорией Рязанской области.

