Российские силы ПВО за четыре часа сбили 36 дронов ВСУ над пятью регионами

Давид Андриясов
Давид Андриясов

Почти половину дронов уничтожили над Ростовской областью.

Сколько дронов ВСУ сбили вечером 16 ноября над Россией

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

За четыре часа вечером в субботу российская система ПВО перехватила 36 украинских беспилотников, летевших в разные регионы страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны 15 ноября.

«15 ноября текущего года в период с 19:00 до 23:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских БПЛА самолетного типа», — проинформировало ведомство.

Согласно информации Минобороны, 17 беспилотников уничтожили в Ростовской области, 12 — в Белгородской, по три — в воздушном пространстве Воронежской области и Республики Крым. Один дрон сбили в Саратовской области.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в ночь на 15 ноября над регионами страны сбили 64 украинских БПЛА, из них 25 — над территорией Рязанской области. 


