Силы ПВО за ночь сбили 64 украинских БПЛА над регионами России

Из них 25 — над территорией Рязанской области.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
За ночь над регионами РФ сбили 64 украинских БПЛА, из них 25 — над территорией Рязанской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 14 ноября до 7.00 15 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сообщили в ведомстве.
Над территорией Ростовской области сбиты 17 дронов противника, восемь — над Тамбовской областью, пять — над территорией Воронежской, по два беспилотника — над территорией Белгородской, Саратовской, Липецкой областей, над Тульской и Самарской областями силы ПВО России сбили по одному дрону. Также один беспилотник сбит над территорией Республики Татарстан.
С момента начала специальной военной операции, о которой президент России Владимир Путин сообщил в конце февраля 2022 года, российские регионы постоянно становятся целью атак со стороны ВСУ. В этих атаках используются не только беспилотные летательные аппараты, но и ракеты, направленные на приграничные области страны.
