Силы ПВО за ночь сбили 64 украинских БПЛА над регионами России

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 64 0

Из них 25 — над территорией Рязанской области.

Сколько БПЛА сбили над регионами России в ночь на 15 ноября

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

За ночь над регионами РФ сбили 64 украинских БПЛА, из них 25 — над территорией Рязанской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 14 ноября до 7.00 15 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сообщили в ведомстве.

Над территорией Ростовской области сбиты 17 дронов противника, восемь — над Тамбовской областью, пять — над территорией Воронежской, по два беспилотника — над территорией Белгородской, Саратовской, Липецкой областей, над Тульской и Самарской областями силы ПВО России сбили по одному дрону. Также один беспилотник сбит над территорией Республики Татарстан.

С момента начала специальной военной операции, о которой президент России Владимир Путин сообщил в конце февраля 2022 года, российские регионы постоянно становятся целью атак со стороны ВСУ. В этих атаках используются не только беспилотные летательные аппараты, но и ракеты, направленные на приграничные области страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
14 нояб
ВС РФ освободили Орестополь в Днепропетровской области
14 нояб
РСЗО «Торнадо» смела целый укрепрайон ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
14 нояб
Танки Т-80БВМ сравняли с землей позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
13 нояб
ВС РФ освободили Синельниково в Харьковской области и Даниловку в Днепропетровской
13 нояб
Минобороны показало работу российских разведчиков. Лучшее видео из зоны СВО
13 нояб
В России отмечают День войск радиационной, химической и биологической защиты
13 нояб
Су-25 уничтожили личный состав и опорник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
12 нояб
ВС РФ завершили зачистку от ВСУ населенного пункта Сухой Яр в ДНР
12 нояб
Охлобыстин: уничтожившим Abrams российским военным выплатили 10 млн рублей
12 нояб
Ми-28нм ударил по позиции ВСУ в лесистой местности. Лучшее видео из зоны СВО
+5° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.13
0.53 95.10
1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:29
«Разорваться невозможно»: планируют ли Хилькевич с мужем четвертого ребенка
8:07
Силы ПВО за ночь сбили 64 украинских БПЛА над регионами России
7:49
«Самое прикольное»: Владимир Пресняков рассказал, насколько они похожи с супругой
7:30
«Слушайте сердце»: Катя Лель подсказала, как отличить целителя от шарлатана
7:12
«Мало кто доходит до второго уровня»: психолог назвала первопричину одиночества и разводов
6:55
На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1

Сейчас читают

«Феминизм погубит»: Сосо Павлиашвили дал совет, как сохранить семью
Люся Чеботина посмеялась над слухами о «пенсионном» романе ради карьеры
«Хочется оградить»: Лиза Моряк о безопасности детей в интернете
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году