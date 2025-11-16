На строящейся станции метро в Стамбуле обвалился грунт

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 13 0

Еще трое пострадавших строителей смогли выбраться самостоятельно.

В Стамбуле при прокладке линии метро произошел обвал пород

Фото: www.globallookpress.com/Li Zhenbei

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

TV 100: в Стамбуле при прокладке линии метро произошел обвал, есть пострадавшие

В центре Стамбула на строительной площадке станции метро «Кабаташ» в районе Бешикташ обвалились породы. Об этом сообщил телеканал TV 100. По их данным, в результате обрушения пострадали пять человек — трое смогли выбраться из-под завалов самостоятельно, еще двоих эвакуировали спасатели.

Городские власти подтвердили, что инцидент произошел в ночь на субботу и данные о количестве пострадавших строителей. Причины аварии пока неизвестны. Уточняется, что обвал произошел на одной из платформ под землей. Вероятно, под завалами остались еще люди, их поиски продолжаются.

По данным муниципалитета, состояние спасенных строителей оценивается как удовлетворительное. Станция, на которой случилось обрушение, располагается на берегу пролива Босфор — это конечная остановка новой линии метрополитена. Открытие запланировали на 2027 год. Уже не раз работы приостанавливали, так как в процессе прокладки линии обнаруживали археологические находки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в промышленном парке Спегацинни на юге Большого Буэнос-Айреса прогремел мощный взрыв на химическом предприятии. Ударной волной выбило окна в домах в радиусе четырех километров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 95.10
1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:33
На строящейся станции метро в Стамбуле обвалился грунт
1:13
Дроны ВСУ атаковали жилые дома в Волгограде
0:54
Советник Зеленского Подоляк назвал коррупцию неотъемлемой частью экономики
0:33
На Запорожской АЭС оценили ситуацию после отключения линии «Днепровская»
0:12
Тысячи иностранных преступников в Британии избежали суда после извинений
23:52
Российские силы ПВО за четыре часа сбили 36 дронов ВСУ над пятью регионами

Сейчас читают

Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
«Уходила на второй план»: что для Хилькевич стоит на первом месте
Суд Челябинска арестовал высокопоставленных работников ГУФСИН за взятку
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году