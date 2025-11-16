Человек или машина: как мир вступает в эпоху разумных андроидов

Страны активизируют разработки антропоморфных роботов

Китай сейчас во многих сферах на острие прогресса. Он уже наладил промышленные поставки человекоподобных роботов для заводского производства. Ролик компании-производителя производит двоякое впечатление. С одной стороны, все эстетично и высокотехнологично, но немного пугает. Может, не так далеко и до появления железных солдат?

Во всяком случае, одно из ведущих британских изданий The Economist это допускает. На его обложке-ребусе, где традиционно шифруют предсказание на будущий год, роботов много разных. А еще много ракет и намек на то, что действия президента США Дональда Трампа могут обернуться реальными ядерными взрывами, вот только мирными или нет — непонятно. На то он и ребус. Глобальные игроки все на месте — Трамп, глава КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди. Из европейцев только премьер-министр Италии Джорджа Мелони в красной кофте, которая то ли закрывает собой главу киевского режима Владимира Зеленского, то ли спасается от него бегством, а самого бывшего украинского комика вот-вот переедет красный танк. Тут, я думаю, все очевидно.

Но вернемся к роботам. Прогноз: в 2026 году борьба за создание андроидов усилится. Россия тоже подключилась к робогонке, вот только начала как будто с фальстарта — прототип вел себя уж слишком по-человечески, как будто переволновался и перебрал. А когда корреспондент «Известий» Павел Проломов попытался с ним встретиться, то пропал. Со стыда?

Фантастические андроиды, местами как живые, говорят, танцуют, улыбаются и машут. Они уже среди нас. Только зачем?

Пятое ноября ноября. Китайская компания XPeng на выставке в Гуанджоу представляет робота IRON (Айрон). Вылитый человек, даже походка как у живого. А не костюм ли это? Переодевайся, Robo-Sapiens, мы тебя узнали.

Нанопозвоночник, синтетические мышцы, восемьдесят два активных сустава, твердотельный аккумулятор. Вместо мозгов — три суперчипа. Человечество шагнуло на новую технологическую ступень. Или оступилось?

Презентация российского антропоморфного робота Айдола. Он вышел, поприветствовал зрителей и упал. Мимика при падении и правда как у человека.

«И это тоже опыт. Опыт и для нашего робота, и для нашей команды», — сказал генеральный директор компании IDOL Владимир Витухин.

Команды «Новой технологической коалиции», куда входит собственно компания IDOL, зарегистрированная совсем недавно, 1 августа. Здесь еще три частника и четыре университета. Перед презентацией разработчики заявили, что это первый в стране человекоподобный робот с искусственным интеллектом. 77% комплектующих — отечественного производства. По оценкам экспертов, стоимость разработки такого прототипа порядка 300 миллионов рублей.

Причем до 2026 года разработчики планируют привлечь около четырех миллиардов рублей. Инвесторам, вероятно, стоит задуматься о рисках.

«Немного сбились начальные значения, и робот стабилизировался чуть-чуть в наклоненном состоянии. Второй фактор — яркий свет, который был при вспышках. Это сделало свое дело», — сказал генеральный директор компании IDOL Владимир Витухин.

Сейчас Айдол проходит ТО челюсти.

«Да, прихожу в себя», — сказал первый российский антропоморфный робот с ИИ.

Увидеть робота после падения нам не дали. Отправляемся в офис, указанный на официальном сайте. Здесь нет ни вывески, никакого-то другого упоминания об Айдоле.

С виду обычный жилой дом. Даже представить себе сложно, что внутри офис компании, которая создает будущее.

Подобная технология в России только начинает развиваться. А вот уже развитый индивид — робот, созданный и усовершенствованный западными инженерами. Стоит такой андроид 80 тысяч долларов.

«Я называю это „гуманоидным театром“. Максимум, что можно увидеть здесь, — это дрожащие движения и простой щипковый захват. Так что я жду прогресса», — сказал австралийский ученый-робототехник, основатель и бывший технический директор компании iRobot Родни Брукс.

Этот прогресс напоминает кота Шредингера. Он и есть, и его нет. Тот же американский предприниматель Илон Маск регулярно анонсирует новые андроиды. А на днях заявил: его Оптимусы-надзиратели избавят мир от преступности.

«Вы получите бесплатного робота-компаньона, он будет просто работать и не даст вам совершить преступления», — заявил Маск.

Но пока гуманоиды не защищают, а только презентуют себя, тридцать-сорок минут. Потом надо заряжать.

«Китайский робот-гуманоид G1 из тех самых забавных видео. Он обучен разным командам, например, может поздороваться. Привет! Или даже преследовать человека. Быстрая реакция и отлаженные движения. Вот только управляется он с помощью человека», — рассказал корреспондент «Известий».

Получается, что пока они не больше, чем игрушка. Очень дорогая, очень технологичная, но игрушка.

«У нас все роботы запрограммированы на веселое общение. У нас такая смесь развлечения и обучения», — сказала заместитель генерального директора «Корпорации роботов» Наталья Хребтова.

Этот ролик словно заявка на большой скачок. Китайская компания объявила о «первой в мире массовой поставке» промышленных роботов.

Сборка автомобилей или работа с пробирками в лаборатории уже привычное дело для роборук. Так зачем делать внешность антропоморфной? Возможно, дело в так называемом «эффекте зловещей долины». Когда робот идеально не походит на человека, имеет отклонения, люди начинают его бояться.

«И та компания, которая первая выйдет из „зловещей долины“ робототехники, которая первая сделает полностью похожего робота на человека, будет претендовать на абсолютно новый рынок и новую индустрию. Мы думаем, что это будем мы, мы очень стараемся и, я думаю, что в скором времени эту трудность преодолеем», — сказал сооснователь компании Promobot Олег Кивокурцев.

Пермская компания Promobot разработала мимику и глаза для Айдола. Она же выпустила андроида, которого в дальнейшем нельзя будет отличить от человека Robo-C2. Пока выглядит тревожно.

Все с чего-то начинали. Например, некоторых вела вперед не самая приличная цель. Робототехника у них развивалась, в основном, благодаря игрушкам только для взрослых.

«Мы можем смело быть уверены в том, что, скорее всего, людей даже, ну, если мы уйдем в конспирологическую теорию, то заменит роботы, и мы не будем знать, кто перед нами находится», — сказал председатель Совета по цифровой трансформации и развитию ИИ Василий Байковский.

Но пока что естественный интеллект в приоритете, а роботы набивают шишки.

«В моей нейронной сети теперь новая запись: «Не страшно упасть — страшно не подняться», — сказал первый российский антропоморфный робот с ИИ.

Только эту мысль в электронный мозг все равно запрограммировал человек.

