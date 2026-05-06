«Тотальное разоблачение»: Захарова ответила Сикорскому о прилете Фицо в Москву

Лилия Килячкова
Глава МИД Польши действует в интересах своей супруги.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского, касающееся условий полета в Россию словацкого премьера Роберта Фицо. Об этом дипломат сообщила в беседе с РИА Новости.

«Звучит как тотальное и бесповоротное саморазоблачение — провокаторы-реваншисты, толкающие Европу по проторенной ими же раньше тропе войны к обрыву», — подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, Сикорский руководствуется не интересами Польши и ее граждан, а позицией своей супруги Энн Эпплбаум, которую она охарактеризовала как «ярую американскую ультралибералку».

Захарова добавила, что в будущем семья Сикорских-Эпплбаум может покинуть страну и вернуться на свою истинную родину, тогда как простым полякам придется самостоятельно справляться с последствиями текущего политического курса и восстанавливать Европу.

Дипломат также напомнила об исторических искажениях в Польше. Власти заявляют об освобождении Берлина в 1945 году, замалчивая, что польские подразделения действовали в составе 1-го Белорусского фронта Красной Армии.

Ранее Сикорский заявил, что Варшава может закрыть глаза на визит словацкого премьера Фицо в Москву, если он поддержит общеевропейские инициативы по предоставлению кредита Украине.

