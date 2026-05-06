Собянин: 360 зданий поликлиник реконструировали и построили по новому стандарту в Москве

Евгения Алешина

Ожидание планового приема у терапевта сократилось в среднем до одного дня.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В прошлом году в Москве подошли к концу основные работы по модернизации поликлиник. Об этом сообщается в канале мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере МАКС.

«Всего мы реконструировали и построили свыше 360 зданий взрослых и детских поликлиник. Благодаря этому они перешли на работу по новому московскому стандарту», — сказано в посте.

Только за 2025 год в поликлиниках появилось более 11 тысяч единиц новой медицинской техники. Также поставили 274 единицы высокотехнологичного оборудования в рамках контрактов жизненного цикла.

Таким образом, благодаря программе модернизации медицинская помощь стала оказываться качественнее и быстрее. Теперь жители города ждут планового приема участкового терапевта в среднем один день, врача-специалиста — два дня, планового рентген-исследования — два дня, КТ-исследования — три дня, МРТ-исследования — пять дней.

Ранее 5-tv.ru писал, что Собянин рассказал о социальной поддержке пациентов московских стационаров. Специалисты оказывают психологическую поддержку и помогают решать немедицинские вопросы, такие как поиск родственников и организация ухода после выписки.

