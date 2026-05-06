«Я верю в эту любовь»: Полина Диброва оценила брак Егора Бероева

Екатерина Чумоватова
Актриса отметила, что свадьба — честный и правильный поступок по отношению к бывшей жене.

Как Полина Диброва поддержала Егора Бероева в женитьбе

Фото: www.globallookpress.com/Anton Belitsky

Актриса Полина Диброва поддержала коллегу Егора Бероева, который намерен жениться на молодой балерине. Об этом она рассказала в беседе с KP.RU.

По словам Полины Дибровой, сыграть свадьбу будет честнее и правильнее по отношению к бывшей жене, если актер уже решил завести новые отношения. Также она отметила, что, если бы Бероев прятал девушку много лет в качестве любовницы и одновременно жил с супругой, то это было бы неуважительно и отвратительно.

«Поэтому в этой ситуации, я считаю — лучше, чтобы Ксения знала, как есть на самом деле», — добавила Полина.

Кроме того, актриса поделилась своей уверенностью в сердечных отношениях между Бероевым и Панкратовой.

«Я верю в эту любовь, вот так оно бывает», — подытожила Полина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Егор Бероев прокомментировал свою свадьбу с молодой балериной. После развода он был уверен, что останется один и чувствовал себя довольно уютно в этом статусе.

