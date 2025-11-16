Одна из пострадавших при атаке дронов ВСУ в Волгограде госпитализирована

Женщине 71 год. Двое других раненых получили помощь амбулаторно.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов
При атаке украинских беспилотников вечером 15 ноября в Волгограде пострадали три человека. Одну из раненых госпитализировали, сообщили 5-tv.ru в пресс-службе губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.
«Двое пострадавших отказались от госпитализации. Одна пострадавшая женщина 1954 года рождения госпитализирована с переломом плеча и царапинами», — сообщили в пресс-службе.
При этом пожар, вспыхнувший в квартире в пострадавшем при атаке дрона доме на улице Кропоткина в Волгограде, уже потушили.
Как ранее сообщал 5-tv.ru со ссылкой на губернатора Андрей Бочарова, при ударе беспилотников ВСУ в Волгограде, повреждения получили четыре дома в Дзержинском и Тракторозаводском районах.
