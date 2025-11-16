Одна из пострадавших при атаке дронов ВСУ в Волгограде госпитализирована

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 25 0

Женщине 71 год. Двое других раненых получили помощь амбулаторно.

Атака дронов ВСУ в Волгограде 16 ноября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

При атаке украинских беспилотников вечером 15 ноября в Волгограде пострадали три человека. Одну из раненых госпитализировали, сообщили 5-tv.ru в пресс-службе губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

«Двое пострадавших отказались от госпитализации. Одна пострадавшая женщина 1954 года рождения госпитализирована с переломом плеча и царапинами», — сообщили в пресс-службе.

При этом пожар, вспыхнувший в квартире в пострадавшем при атаке дрона доме на улице Кропоткина в Волгограде, уже потушили.

Как ранее сообщал 5-tv.ru со ссылкой на губернатора Андрей Бочарова, при ударе беспилотников ВСУ в Волгограде, повреждения получили четыре дома в Дзержинском и Тракторозаводском районах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 95.10
1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:38
«Догадилась»: Би-Би-Си грозит банкротство из-за фейка о Трампе
4:17
США отправили мощнейший авианосец для борьбы с наркокартелями
3:55
Два крупных котла и массовая сдача в плен боевиков ВСУ: итоги недели в зоне СВО
3:37
Одна из пострадавших при атаке дронов ВСУ в Волгограде госпитализирована
3:16
Двое львов сбежали из реабилитационного центра на Западной Украине
2:57
Похоронная мафия опутала Украину, пишет Le Monde

Сейчас читают

Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
«Уходила на второй план»: что для Хилькевич стоит на первом месте
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году