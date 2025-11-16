Дроны ВСУ атаковали жилые дома в Волгограде

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист

В одной из квартир после удара вспыхнул пожар.

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Три человека пострадали в Волгограде при атаке украинских беспилотников на жилые районы. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.

«Террористической атаке преступного киевского режима подверглись жилые объекты в Дзержинском и Тракторозаводском районах Волгограда», — проинформировал глава региона.

В общей сложности он сообщил о четырех пострадавших домах. В жилом доме по адресу улица Кропоткина, дом 1 после удара дрона загорелась квартира, пострадали три человека, им оказывают необходимую помощь.

«Мною даны поручения администрации Волгограда подготовить пункт временного размещения в школе N51 и лицее N7 для обеспечения безопасности жителей на время работы саперов», — заключил Бочаров.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, российские силы ПВО за четыре часа вечером 15 ноября сбили 36 дронов ВСУ над пятью регионами.

16 ноября
