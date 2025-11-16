Певец Кай Метов в 61 год почти весь декабрь работает на новогодних корпоративах

Заслуженный артист России Кай Метов даже не думает о том, чтобы уходить на покой. В сентябре ему исполнился 61 год, но возраст, забота о детях и внучке и другие важные дела все еще не мешают твердо стоять на сцене. А хиты легенды девяностых востребованы по сей день.

По слухам, Кайрат Ерденович (Настоящее имя певца. — Прим. ред.) — один из самых желанных исполнителей на новогодних корпоративах. Так ли это, Метов решил подробно не рассказывать, когда отвечал на вопросы журналистов на концерте — всенародной танцплощадке «Ээхх, разгуляй!» от «Радио Шансон».

«Да зачем об этом говорить? Зачем об этом говорить? Сглазим! Вы знаете, у меня до 15 декабря прям идут очень (плотно) друг за другом концерты и съемки. А после — время для корпоративов, так скажем», — увильнул музыкант.

Несмотря на сверхплотный график, Кай Метов никогда не забывает о самой главной семейной традиции — вместе с близкими и родными отмечать Новый год. И не только с теми, кто находится в Москве и может присутствовать, но и с теми, кто живет в другом государстве. Для этого приходится накрывать на стол раньше.

«Я родился в Казахстане, мой брат родился в Казахстане, там разница три часа с Москвой, поэтому в 21:00 мы обычно собираемся. Если есть возможность, потом это перерастает в 00:00. Но, как правило, в 00:00 бывают корпоративные там всякие истории», — добавил певец.

Кай Метов родился в Караганде, после чего с семьей переехал в Алма-Ату. Он учился играть на скрипке в музыкальной школе, потом получил среднее образование в школе при Московской государственной консерватории. И ушел в армию, но в годы службы входил в состав ВИА «Молодость».

После демобилизации продолжил работать в музыкальных коллективах инструменталистом, звукорежиссером и аранжировщиком. В девяностые он выпустил в свет собственные песни и записал дебютный альбом. Кроме того, артист является композитором и создает хиты для коллег по сцене, а также периодически снимается в фильмах и сериалах. У него трое взрослых детей — две дочери и сын — и любимая внучка Кана-Мария.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что бывшего бизнес-партнера певца Кая Метова осудили на пять лет колонии.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.