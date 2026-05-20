Нейросети вышли на охоту: россиян атакуют ИИ-девушки с сайтов знакомств

Люди теряют миллионы рублей, поверив романтические истории, созданные искусственным интеллектом.

Мошенники начали массово использовать искусственный интеллект для создания фейковых анкет на сайтах знакомств и выманивания денег у россиян. Об этом в беседе с Газета.ру рассказал эксперт по информационной безопасности Алексей Миронов.

По словам специалиста, за привлекательными женскими профилями нередко стоят мужчины или даже целые группы аферистов, работающие под одним аккаунтом. В некоторых случаях общение и вовсе ведут автоматизированные боты на базе нейросетей.

Миронов отметил, что современные технологии позволяют злоумышленникам создавать реалистичные фотографии, видео и круглосуточно поддерживать эмоциональную переписку сразу с десятками людей.

По данным специалиста, с начала 2026 года уже фиксировались случаи, когда бизнесмены и топ-менеджеры теряли миллионы рублей, поверив в выдуманные романтические истории, созданные искусственным интеллектом.

«В поле зрения экспертов по информационной безопасности попали дела, где успешные бизнесмены и топ-менеджеры теряли по шесть-восемь миллионов рублей, поверив в романтическую историю, созданную нейросетями», — сказал Миронов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мошенники начали использовать новую схему обмана россиян, предлагая купить якобы «отказные билеты» в театры. Внимание аферистов в первую очередь привлекают пользователи, которые обсуждают сложности с покупкой билетов или жалуются на отсутствие мест.

