В Аргентине россиянка задержала пытавшегося ее ограбить вора на мотоцикле

Мария Гоманюк
Женщина схватила злоумышленника за ногу в момент нападения.

Фото, видео: Zuma/ТАСС; 5-tv.ru

Туристка из России сбила пытавшегося ее ограбить мужчину с мотоцикла, а после задержала его до приезда полиции в Аргентине. Об этом сообщила газета La Nacion. Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.

Происшествие случилось в районе Палермо Буэнос-Айреса 9 ноября. На кадрах видно, что женщина передвигалась днем на велосипеде по району и встала на светофоре, ожидая, когда загорится разрешающий сигнал.

В один момент к ней на мотоцикле подъехали двое воров и попытались вырвать телефон из рук. В свою очередь россиянка отреагировала мгновенно и схватилась за ногу злоумышленника, тем самым заставив его упасть с транспортного средства и остаться на дороге.

Очевидцы, которые вовремя успели подбежать в момент драки афериста с женщиной, задержали подозреваемого до прибытия сотрудников правоохранительных органов.

Уточнялось, что благодаря бдительности и активным действиям женщины правоохранители смогли выйти на банду похитителей телефонов. Так, водителя байка, который скрылся с места преступления, и других подельников полицейские отследили по камерам видеонаблюдения и позже тоже арестовали. У фигурантов изъяли четыре шлема, а также ключи зажигания и десять смартфонов.

