Пытались усидеть: семеро человек украли более 1100 стульев из ресторанов

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 62 0

Ситуация породила шутки в сети.

Семеро человек украли более 1100 стульев в Испании

Фото: www.globallookpress.com/STELLA

The Indian Express: семеро человек украли более 1100 стульев из ресторанов

Семь человек, включая шестерых мужчин и одну женщину, были арестованы испанской полицией по подозрению в краже более 1100 стульев из ресторанов с открытой террасой в Мадриде и Талавера-де-ла-Рейна. Об этом сообщает The Indian Express.

По данным Национальной полиции Испании, подозреваемые совершали кражи поздно вечером, тщательно выбирая рестораны, где стулья были сложены друг на друга или скованы цепями. После мебель продавали как внутри страны, так и за рубежом — в частности, в Марокко и Румынии. Общая сумма ущерба оценивается в около 60 тысяч евро (около пяти с половиной миллионов рублей).

«Хотя мелкие кражи — явление обычное, систематическое хищение ресторанной мебели в таких масштабах — большая редкость», — заявила полиция.

Семерым подозреваемым предъявлены обвинения в краже и участии в преступной организации. Власти отмечают, что для владельцев ресторанов и баров кражи стали причиной как финансовых потерь, так и логистических проблем.

Полиция призвала владельцев усилить меры безопасности и оставаться бдительными после закрытия заведений. Несмотря на то, что фотографии украденных стульев в сети породили шутки и мемы, правоохранители подчеркивают серьезность нанесенного ущерба.

