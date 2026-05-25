У Украины нет шансов? Западные системы ПВО бессильны перед российскими ракетами

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

В мире нет таких технологий, которые способных противостоять гиперзвуковому оружию.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

Военный эксперт Литовкин: Украина бессильна перед российскими ракетами

У ВСУ нет никаких возможностей защитить свои стратегические объекты от ударов России, в том числе с применением новейшей ракетной системы «Орешник». Об этом 5-tv.ru рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

По его словам, украинская система ПВО сейчас крайне слаба, а против гиперзвукового оружия она и вовсе бесполезна.

«Надо понимать, что Россия наносит удары гиперзвуковым оружием, таким как „Кинжал“, „Циркон“, „Искандер-М“. Эти ракеты не перехватываются никакими видами систем противовоздушной обороны: ни американскими, ни французскими, ни немецкими — никакими. В мире нет таких систем, которые способны бороться с этими ракетами», — пояснил Литовкин.

Ранее 5-tv.ru публиковал видеозапись неудачной попытки американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot перехватить российский «Орешник». Удар по территории Украины был нанесен в ответ на атаку ВСУ на колледж в Старобельске.

На кадрах видно, как американская система ПВО начинает работать, когда российская ракета уже поразила наземную цель.

Ранее МИД заявил, что в ответ на теракт ВСУ против колледжа в Старобельске в ЛНР российская армия начнет наносить удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также центрам принятия решений. 

ВСУ атаковали здания учебного заведения в Старобельске в ночь на 22 мая. В помещениях находились более 80 подростков, 21 погиб, более 60 получили ранения. 

