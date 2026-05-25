«Самый сильный человек планеты» поделился секретами тренировок

Для достижения атлетического телосложения и выносливости не требуются многочасовые занятия в зале.

Самый сильный человек планеты Хупер: построить мышечный корсет можно за 15 минут в день

Действующий обладатель титула «Самый сильный человек планеты» Митчелл Хупер рассказал, как построить мышечный корсет всего за 15 минут в день. Его слова привело издание Business Insider.

По словам Хупера, обычному человеку совершенно не обязательно тренироваться с экстремальными весами, чтобы быть здоровым и крепким.

Хупер, имеющий магистерскую степень по физиологии упражнений, порекомендовал сосредоточиться на базовых движениях: тяге, жиме, приседаниях и переноске тяжестей.

Эффективная методика предполагает выполнение всего одного, но предельно тяжелого подхода в каждом упражнении. Ключевым фактором успеха спортсмен называет работу до «мышечного отказа», когда выполнение следующего повторения с правильной техникой становится невозможным. Такой подход позволяет проработать все группы мышц в кратчайшие сроки, экономя время без потери качества.

Атлет подчеркнул, что фундаментальные паттерны движения необходимы каждому, будь то подросток или пожилой человек.

«Если вы хотите установить мировой рекорд в становой тяге — это уже научный проект с массой нюансов. Но большинству людей нужно просто зайти в зал, сделать минимум работы, получить максимум результата и жить дальше», — пояснил Митчелл Хупер.

Он добавил, что для обывателя не имеет принципиального значения, использует он свободные веса или тренажеры, главное — давать мышцам достаточный стимул для адаптации и роста.

