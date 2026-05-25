Айфон хуже? Эксперты оценили потребность в покупке дорогих смартфонов

BGR: покупка дорогих смартфонов — пустая трата денег

Покупка дорогостоящих флагманских смартфонов сегодня во многом потеряла смысл из-за завышенных цен и наличия опций, которые не требуются обычному человеку. Об этом сообщило издание BGR.

Журналисты портала провели сравнение премиальных устройств с бюджетными аналогами и пришли к выводу, что последние справляются с повседневными задачами ничуть не хуже.

«Приятно иметь все эти „навороты“, но для большинства пользователей топовые версии не всегда оправдывают дополнительные затраты», — сказано в публикации.

По мнению экспертов, современный рынок электроники предлагает достаточно качественные доступные модели, чтобы игнорировать погоню за мощными чипами или изысканными материалами корпуса.

В качестве примера авторы материала рассмотрели линейку Apple, отметив, что хотя iPhone 17 Pro объективно превосходит базовый iPhone 17 по ряду характеристик, переплата за него выглядит неразумной.

Для стандартного набора действий, таких как переписка в мессенджерах, просмотр веб-страниц, совершение звонков и создание любительских снимков, возможностей обычного смартфона хватает с избытком.

Утверждение о необходимости флагманских характеристик эксперты назвали мифом, созданным маркетологами. Они пояснили, что сверхмощные процессоры нужны только профессиональным геймерам, а продвинутые возможности оптики — специалистам в области фотографии.

«Если разобраться, то завышенные характеристики флагманских телефонов могут навести на мысль, что вы многое упускаете, если не приобретете такой телефон. Но это не так», — резюмировали авторы статьи.

