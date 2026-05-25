«Отказались судить варварство»: Матвиенко об ответственных за теракт в Старобельске

Эфирная новость 149 0

Глава Совета Федерации отметила, что преступление не имеет срока давности.

Фото, видео: © РИА Новости/Совет Федерации РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака ВСУ на колледж в ЛНР

Валентина Матвиенко: европейские спонсоры должны ответить за теракт в Старобельске

О том, что преступление в Старобельске не имеет срока давности, заявила Валентина Матвиенко. По словам главы Совета Федерации, все виновные в теракте будут найдены и сурово наказаны.

«Ответственность за него также должны понести и европейские спонсоры, западные кураторы. И мы видели, что все они как один отказались осудить это варварство, только подтверждая, что это было осмысленное идейное европейское покровительство киевского неонацистского режима», — заявила Матвиенко.

Глава Совета Федерации предложила почтить память погибших минутой молчания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД России выступил с жестким заявлением после удара ВСУ по колледжу в Старобельске, в результате которого погиб 21 человек, более 60 пострадали. В момент удара в зданиях учебного заведения находились более 80 подростков. Президент России назвал удар киевского режима террористическим актом, так как никакой военной инфраструктуры рядом с образовательным заведением не было.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака ВСУ на колледж в ЛНР
25 мая
МИД анонсировал удары по объектам ВПК Украины в ответ на теракт в Старобельске
25 мая
«Сделано в Италии»: ирландский журналист показал дроны на месте удара ВСУ в Старобельске
25 мая
Захарова: на Западе запрещают публиковать репортажи об ударах ВСУ по Старобельску
25 мая
С широко закрытыми глазами: западные СМИ не спешат предавать огласке теракт в Старобельске
25 мая
Жители Луганска возложили цветы в память о жертвах удара ВСУ по колледжу
25 мая
«Не осудили Киев»: Песков о реакции западных СМИ на удары по общежитию в ЛНР
25 мая
«Постоянно были взрывы»: ВСУ 15 раз срывали разбор завалов после удара в Старобельске
25 мая
«Правда перед нами»: журналисты из 19 стран увидели разрушенное общежитие в Старобельске
25 мая
Трудно найти оправдание: СМИ в Италии осудило коллег за позицию по Старобельску
25 мая
В колледже Старобельска сообщили, что занятия будут возобновлены в онлайн-режиме
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.21
0.42 82.54
-0.73
Тайная сторона Близнецов: астролог раскрыла правду о воздушном знаке зоди...

Последние новости

19:40
Психолог назвала причины тревожности у людей
19:20
Увидят с неба: к поискам Усольцевых подключили нейросеть
19:05
Айфон хуже? Эксперты оценили потребность в покупке дорогих смартфонов
18:55
У Украины нет шансов? Западные системы ПВО бессильны перед российскими ракетами
18:50
«Самый сильный человек планеты» поделился секретами тренировок
18:42
Сибирский урожай: глава Омской области доложил президенту об успехах в сельском хозяйстве

Сейчас читают

Европа недосчиталась газа: поставки падают, запасы едва растут
Филипп Киркоров подал в суд на Telegram-канал из-за фейков о его долгах
Что срочно нужно сделать в теплице перед посадкой рассады: инструкция для дачников
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео