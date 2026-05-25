«Отказались судить варварство»: Матвиенко об ответственных за теракт в Старобельске
Глава Совета Федерации отметила, что преступление не имеет срока давности.
Фото, видео: © РИА Новости/Совет Федерации РФ; 5-tv.ru
Валентина Матвиенко: европейские спонсоры должны ответить за теракт в Старобельске
О том, что преступление в Старобельске не имеет срока давности, заявила Валентина Матвиенко. По словам главы Совета Федерации, все виновные в теракте будут найдены и сурово наказаны.
«Ответственность за него также должны понести и европейские спонсоры, западные кураторы. И мы видели, что все они как один отказались осудить это варварство, только подтверждая, что это было осмысленное идейное европейское покровительство киевского неонацистского режима», — заявила Матвиенко.
Глава Совета Федерации предложила почтить память погибших минутой молчания.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД России выступил с жестким заявлением после удара ВСУ по колледжу в Старобельске, в результате которого погиб 21 человек, более 60 пострадали. В момент удара в зданиях учебного заведения находились более 80 подростков. Президент России назвал удар киевского режима террористическим актом, так как никакой военной инфраструктуры рядом с образовательным заведением не было.
