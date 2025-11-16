Тело обезглавленного ребенка нашли на балконе квартиры в Балашихе

Тело ребенка, голову которого накануне обнаружили в Гольяновском пруду в Москве, нашли в подмосковной Балашихе. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По предварительным данным, тело спрятали на балконе квартиры, где жила семья погибшего школьника. Следствие рассматривает в качестве возможного убийцы возлюбленного матери ребенка. Сама женщина в момент обнаружения находилась в состоянии наркотического опьянения.

текст. Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/moscowproc

Голову мальчика в возрасте примерно от семи до десяти лет нашли 16 ноября в рюкзаке, брошенном в пруд на востоке Москвы.

текст. Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/ moscowproc

По данным источника 5-tv.ru, убийство могло произойти за два дня до обнаружения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. На месте продолжают работать правоохранители, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что на западе Москвы женщина убила своего шестилетнего сына. В квартире было найдено тело ребенка с множественными ранениями.

