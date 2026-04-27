Момент убийства художницы на западе Москвы попал на камеры

Обнародована запись момента жестокого убийства женщины в коммерческом помещении на Верейской улице. Кадры публикует 5-tv.ru.

По материалам следствия, 25 апреля фигурант взял с собой целый арсенал холодного оружия и ворвался в здание. Внутри он набросился на незнакомую посетительницу. Сперва преступник нанес жертве серию ударов битой по конечностям, а затем добил ножом, нанеся не менее пяти ранений. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте еще до прибытия медиков.

Погибшей оказалась 36-летний дизайнер. Подозреваемого удалось установить практически сразу — им оказался 43-летний мужчина. При обыске в его жилище следователи изъяли внушительную коллекцию ножей самого разного назначения.

Как стало известно 5-tv.ru, за плечами у задержанного уже имеется криминальный шлейф. Ранее он привлекался за угрозу ножом еще в 2010 году, а также числился в списках злостных неплательщиков алиментов после развода с супругой.

Фигуранту предъявлено официальное обвинение, свою вину в содеянном он полностью признал. В ближайшее время ему будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая определит степень его вменяемости в момент атаки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на месте преступления следователи изъяли целый арсенал холодного оружия у нападавшего.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.