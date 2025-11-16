Илон Маск заявил о трансформации экономики благодаря роботам Optimus

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 20 0

Предприниматель уверен, что его разработка способна изменить рынок труда и распределение мировых доходов.

Маск заявил о трансформации экономики благодаря роботам

Фото: Reuters/Brendan McDermid

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Американский бизнесмен Илон Маск 16 ноября заявил, что созданный компанией Tesla гуманоидный робот Optimus в перспективе способен радикально изменить мировую экономику и систему распределения доходов.

«Optimus сможет устранить бедность и обеспечить всех универсальным высоким доходом», — говорится в публикации Маска в социальной сети X.

К посту он приложил фрагмент выступления на встрече с инвесторами Tesla 6 ноября, где отметил, что в будущем робот сможет выполнять сложные задачи, вплоть до того, чтобы «работать лучше самого квалифицированного хирурга».

Ранее, 24 октября, Маск объявил о намерении создать армию роботов Optimus в рамках одноименного проекта. По словам предпринимателя, эта технология должна будет приносить миру пользу, освобождая людей от тяжелого физического труда и тем самым способствуя кардинальным переменам на рынке труда.

В этот же день Маск подчеркнул, что в будущем людям необязательно будет работать, потому что большинство задач возьмут на себя роботы. Он предположил, что свободное время можно будет посвятить занятиям для души, например выращиванию овощей вместо покупки их в магазинах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 95.10
1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:20
«Предпосылок нет»: депутат о повышения пенсионного возраста в РФ
22:58
Мать обезглавленного ребенка могла содействовать в убийстве сына
22:45
Илон Маск заявил о трансформации экономики благодаря роботам Optimus
22:22
Бойцы ВС РФ из зоны СВО передали привет мальчику Аристарху
21:57
Тело обезглавленного ребенка нашли на балконе квартиры в Балашихе
21:32
Политолог Литвиненко: Зеленский дал толпе разорвать Коломойского* и Миндича

Сейчас читают

«Тяжело было»: Филипенко вспомнил, как в 1990-е штопал валенки
Не так мяукают? На Украине возмутились русскоязычности кошек
«И талантливые, и бездарные»: Буланова высказалась о нынешней музыкальной индустрии
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году