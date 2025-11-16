Илон Маск заявил о трансформации экономики благодаря роботам Optimus

Американский бизнесмен Илон Маск 16 ноября заявил, что созданный компанией Tesla гуманоидный робот Optimus в перспективе способен радикально изменить мировую экономику и систему распределения доходов.

«Optimus сможет устранить бедность и обеспечить всех универсальным высоким доходом», — говорится в публикации Маска в социальной сети X.

К посту он приложил фрагмент выступления на встрече с инвесторами Tesla 6 ноября, где отметил, что в будущем робот сможет выполнять сложные задачи, вплоть до того, чтобы «работать лучше самого квалифицированного хирурга».

Ранее, 24 октября, Маск объявил о намерении создать армию роботов Optimus в рамках одноименного проекта. По словам предпринимателя, эта технология должна будет приносить миру пользу, освобождая людей от тяжелого физического труда и тем самым способствуя кардинальным переменам на рынке труда.

В этот же день Маск подчеркнул, что в будущем людям необязательно будет работать, потому что большинство задач возьмут на себя роботы. Он предположил, что свободное время можно будет посвятить занятиям для души, например выращиванию овощей вместо покупки их в магазинах.

