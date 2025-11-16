Треш-стримера Mellstroy объявили в розыск в Казахстане

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) 16 ноября объявило в розыск треш-стримера Андрея Бурима, известного под псевдонимом Mellstroy. Об этом сообщает агентство Kazinform.

Информация о розыске опубликована на портале органов правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры республики.

Согласно ориентировке, дело в отношении 26-летнего гражданина Белоруссии было зарегистрировано 15 ноября в Астане. Розыск ведет департамент экономических расследований АФМ по городу. Причины объявления Бурима в розыск в документах не раскрываются.

Ранее, 6 ноября, суд Белоруссии признал экстремистскими все каналы блогера Mellstroy. По данным правоохранителей, в октябре на территории страны зафиксировали многочисленные нарушения общественного порядка и хулиганские действия.

Установлено, что к организации противоправных акций причастен скрывающийся за рубежом Бурим. Через интернет он якобы призывал участников участвовать в конкурсах с нарушением закона и размещать видео с правонарушениями в социальных сетях за денежное вознаграждение.

