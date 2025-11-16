Бабушка обезглавленного мальчика усомнилась в причастности дочери к убийству

Бабушка обезглавленного ребенка, тело которого накануне обнаружили в квартире в Балашихе, не считает свою дочь Елену причастной к смерти внука. Женщина назвала свою версию произошедшего в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Нет, она не могла, нет. У нее там девочка жила с ней (в квартире — Прим. Ред.) Юля», — рассказала бабушка убитого мальчика.

По ее словам, дочь часто оставляла ребенка с подругой Юлией, когда куда-то уходила. Кроме того, женщина добавила, что совершенно не в курсе была личной жизни Елены, поскольку они никогда не говорили про отношения.

«Больше не знаю ничего. Нет, она ничего не говорила мне. Она говорила, что оставляет (мальчика — Прим. Ред.), если ушла куда-то, с Юлей, что тут такого, девочка ведь может посидеть с ребенком», — отметила женщина.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, мать обезглавленного ребенка могла вместе с возлюбленным убить собственного сына, после чего помогала спрятать его останки в квартире.

До этого сообщалось, что голову ребенка в возрасте от семи до десяти лет обнаружили в рюкзаке 16 ноября в Гольяновском пруду на востоке Москвы, а его тело нашли в квартире в Балашихе.

