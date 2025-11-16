Мать обезглавленного ребенка могла содействовать в убийстве сына

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 30 0

Женщина помогала скрыть улики.

Кто убил мальчика из Балашихи

Фото: Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/ moscowproc

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мать обезглавленного ребенка, тело которого обнаружили в квартире в Балашихе, могла быть соучастницей расправы над собственным сыном. Об этом 16 ноября сообщил компетентный источник 5-tv.ru.

По информации источника, женщина вместе со своим возлюбленным убили мальчика. Затем именно она помогла сожителю спрятать тело сына. По предварительным данным, ребенку было примерно от семи до десяти лет.

Как стало известно, женщина работала продавцом и курьером, при этом имела долги на сумму свыше 60 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в момент обнаружения тела мальчика в квартире в подмосковной Балашихе женщина находилась в состоянии наркотического опьянения. До этого сообщалось, что голову ребенка обнаружили в рюкзаке в Гольяновском пруду на востоке Москвы. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Расправа над ребенком могла произойти за два дня до обнаружения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 95.10
1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:20
«Предпосылок нет»: депутат о повышения пенсионного возраста в РФ
22:58
Мать обезглавленного ребенка могла содействовать в убийстве сына
22:45
Илон Маск заявил о трансформации экономики благодаря роботам Optimus
22:22
Бойцы ВС РФ из зоны СВО передали привет мальчику Аристарху
21:57
Тело обезглавленного ребенка нашли на балконе квартиры в Балашихе
21:32
Политолог Литвиненко: Зеленский дал толпе разорвать Коломойского* и Миндича

Сейчас читают

«Тяжело было»: Филипенко вспомнил, как в 1990-е штопал валенки
Не так мяукают? На Украине возмутились русскоязычности кошек
«И талантливые, и бездарные»: Буланова высказалась о нынешней музыкальной индустрии
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости